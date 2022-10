O acusado tentou resistir à prisão - Divulgação

O acusado tentou resistir à prisãoDivulgação

Publicado 24/10/2022 17:17

Guapimirim – Um homem de 42 anos, identificado pelas iniciais G. C. B., foi preso no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, hoje (24/10), por ter agredido a própria mãe, de 62 anos. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento do mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

Segundo as investigações, G. C. B. estava drogado e queria mais dinheiro para comprar entorpecentes. Ele agrediu a mãe por 12 horas, aproximadamente, com chutes e socos, tendo a arrastado pelo chão ao puxá-la pelos cabelos, no último dia 27 de setembro. A vítima ficou cheia de lesões pelo corpo, inclusive no rosto, e teve um de seus pés quebrados. A sessão de tortura só terminou quando o agressor a esposa da casa dela.

A idosa passou a morar na casa de amigos na capital fluminense e somente no dia 19 de outubro, 22 após o ocorrido, teve coragem de denunciá-lo na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), no Centro do Rio. O caso então foi encaminhado a 67ª DP (Guapimirim).

Tão logo que o caso foi remetido à delegacia em Guapimirim, o delegado Antonio Silvino Teixeira pediu à Justiça que um mandado de prisão fosse expedido contra o acusado.

A captura de G. C. B. ocorreu após o meio-dia. Na ocasião, ele estava dormindo. Ele tentou resistir à prisão, sendo necessário o uso de força física para controlá-lo. Além disso, os agentes encontraram em poder do criminoso um revólver calibre 32 marca Smith & Wesson e uma espingarda de caça – tipo “soca-soca” –, o que configurou também em prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

G. C. B. foi preso pelos crimes de lesão corporal seguido de violência doméstica, conforme previsto pelo artigo 129 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), resistência à prisão, de acordo com o artigo 329 da referida legislação, e porte ilegal de arma, capitulado no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).