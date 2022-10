O acarajé é uma comida típica afro-brasileira - Lorena de Paula - Com Afeto Fotografias - Imagem cedida ao DIA

O acarajé é uma comida típica afro-brasileiraLorena de Paula - Com Afeto Fotografias - Imagem cedida ao DIA

Publicado 21/10/2022 08:51

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Circuito Guapi-Dúdú nos próximos dias 19 e 20 de novembro, entre 11h e 17h. Trata-se de uma feira gastronômica afro-brasileira. A série de eventos está sendo promovida por Sociedade da Mulher Guerreira e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Haverá uma exposição com pratos típicos afro-brasileiros – como acarajé e vatapá – e africanos, incluindo doces e bebidas tradicionais, além de exposição de arte visual em grafite, sarau poético, contação de histórias para crianças e intercâmbio cultural com show de música ao vivo.

O circuito terá entrada gratuita e acontecerá durante a semana que se celebra o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro.

De acordo com os organizadores, será “um grande evento de exposição cultural em comemoração ao mês da Consciência Negra, expressando em seus diversos segmentos a luta e resistência forjados pela ancestralidade, intensificando os esforços para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa”.

Na semana que antecede o festival, está prevista uma maratona de “lives” e o lançamento do Fórum Permanente de Mulheres Negras de Guapimirim.

A Sociedade da Mulher Guerreira fica na Rua José de Aguiar, s/nº, quadra 10, lote 12, casa 01, no bairro Parada Ideal.