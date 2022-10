Imagem de uma rua enfeitada no Rio para a Copa do Mundo de 2014 - Fernando Frazão - Agência Brasil

Publicado 25/10/2022 20:01

Guapimirim – As inscrições para o concurso “Ruas do Hexa”, de rua mais enfeitada de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para a Copa do Mundo de 2022, foram prorrogadas até a próxima terça-feira (1/11). O prazo inicial era até ontem (24/10).

O concurso tem uma novidade. Segundo a Prefeitura de Guapimirim, “todas as ruas inscritas receberão material de pintura para ajudar na decoração e ainda deixar o visual mais bonito”.

A rua ou perímetro de via vencedor será contemplado com R$ 5 mil para ser utilizado em comum acordo com os demais vizinhos na estrutura e na festa da final da Copa do Mundo de 2022, independentemente das seleções que estiverem disputando o campeonato.

Se o Brasil chegar à final da Copa do Mundo, a rua vencedora também será contemplada com uma festa com show ao vivo e telão para o público assistir ao jogo, de acordo com a Prefeitura de Guapimirim nas redes sociais.

O concurso é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. As inscrições deverão ser feitas presencialmente na sede desta, na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro, de segunda a sexta-feira, em dias úteis e em horário comercial.

É proibido fazer propaganda político-partidária nas decorações e utilizar imagens e nomes que atentem contra a moral.