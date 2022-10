Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Publicado 26/10/2022 17:32

Guapimirim – Um homem de 25 anos, identificado pelas iniciais G. A. C., foi preso em flagrante em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde dessa terça-feira (25/10), por descumprir medida protetiva em relação à ex-companheira. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim).

O acusado viu sua ex-companheira passeando de bicicleta com a filha dela, de 4 anos, e a abordou próximo ao Fórum de Guapimirim, no bairro Bananal, tendo a mesma se desviado e fugido. Na ocasião, G. A. C. ameaçou jogar pedras nas duas. Em seguida, elas foram à delegacia relatar o ocorrido. De imediato, uma equipe policial se deslocou para prendê-lo.

Em março de 2021, G. A. C. foi preso em Teresópolis, cidade vizinha na Região Serrana do Rio de Janeiro, por ter agredido a filha de sua ex-companheira, na época com 3 anos.

Em novembro do ano passado, ao ser solto para responder ao processo em liberdade, o agressor foi informado de que não deveria se aproximar da mulher e da criança em razão da medida protetiva decretada pela Justiça fluminense.

G. A. C. foi preso com base no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que trata sobre o descumprimento de medida protetiva.

O acusado possui sete anotações criminais anteriores em Teresópolis, sendo seis delas por agressões contra mulheres e uma por tentativa de feminicídio.