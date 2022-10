A vacinação oral é aplicada aos 15 meses e aos 4 anos de idade como doses de reforço - Marcos Lopes - Ministério da Saúde

A vacinação oral é aplicada aos 15 meses e aos 4 anos de idade como doses de reforçoMarcos Lopes - Ministério da Saúde

Publicado 27/10/2022 08:37

Guapimirim – A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil) termina amanhã (28/10), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Devem ser vacinadas as crianças menores de cinco anos. A imunização poderá ser feita no posto de saúde mais próximo da residência. É preciso levar a caderneta de vacinação.

Existem dois tipos de imunização contra a paralisia infantil: a vacina inativada poliomielite (VIP), administrada em três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade; e a vacina oral poliomielite (VOP), que serve como reforço e é aplicada aos 15 meses (1 ano e 3 meses) e aos 4 anos de idade.

Até o último dia 14 de outubro, 65% da população-alvo tinham sido vacinados contra pólio em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. Dados do órgão mostram que até o passado dia 6 de setembro, apenas 35% das crianças menores de 5 anos estavam imunizadas contra a doença.

A campanha de vacinação teve início em 8 de agosto e chegou a ser prorrogada até o dia 30 de setembro devido à baixa adesão.

Não existe tratamento específico contra a pólio. A vacinação é a melhor forma de prevenção.

A poliomielite é uma enfermidade infecciosa aguda provocada pelo poliovírus, um vírus que vive no intestino, podendo infectar crianças e adultos pelo contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca de pessoas contaminadas, podendo causar paralisia ou não.

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, as sequelas poliomielite estão ligadas à infecção na medula e no cérebro, podendo causar paralisia nas pernas e nos músculos, atrofia muscular, dificuldade para falar, osteoporose, crescimento diferente das pernas, entre outras problemas.