A Área de Proteção Ambiental (APA) Guapimirim é um importante paraíso ecológico na Baía de Guanabara que precisa ser preservado - Bruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

A Área de Proteção Ambiental (APA) Guapimirim é um importante paraíso ecológico na Baía de Guanabara que precisa ser preservadoBruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

Publicado 31/10/2022 21:58

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá eleição para eleger os novos integrantes do Conselho Municipal do Ambiente e Saneamento Básico (CMASB) para o biênio 2022-2024. O evento ocorrerá das 13h às 17h do próximo dia 19 de novembro. O prazo de inscrições de pessoas e organizações interessadas termina na próxima terça-feira (1/11), cuja ficha deverá ser preenchida e entregue ao referido conselho ou à Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, responsável pelo pleito.

Ao todo, são nove vagas, sendo quatro para organizações não governamentais cujo estatuto social esteja voltado para o meio ambiente, três para representantes de associações de moradores, uma para representação de associação de comerciantes e de industriais e mais uma para representante da Agenda 21 Local ou representante de coletivos, movimentos ou instituições relacionadas à causa ambiental.

Para todos os casos, é preciso ter mais de 18 anos e residir ou ter o endereço institucional em Guapimirim, além de atuar nessa cidade, de acordo com o edital divulgado pela prefeitura.

A análise dos pedidos das pessoas físicas e instituições habilitadas para concorrer às vagas será divulgada no Diário Oficial do Município do próximo dia 7 de novembro. No caso de algum requerente não habilitado, o prazo para recorrer será até o dia 10 do mesmo mês.

O pedido de adesão para concorrer à vaga de conselheiro poderá ser feito pelo e-mail cmasb@guapimirim.rj.gov.br ou presencialmente na Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, na Estrada do Bananal nº 1.919, no bairro Bananal, em horário comercial.

A eleição dos novos membros será feita na Sede Campestre da Coopcorreios, na Estrada Imperial nº 326, bairro Cantagalo.

Os conselhos de direitos têm a função de fiscalizar as ações do Poder Executivo vinculado (municipal, estadual ou federal) em sua área de atuação, propor e executar políticas públicas.