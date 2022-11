Fachada do Colégio Estadual Alcindo Guanabara, em Guapimirim - Divulgação

Fachada do Colégio Estadual Alcindo Guanabara, em GuapimirimDivulgação

Publicado 03/11/2022 18:21

até a quinta-feira (10) da semana que vem.



No caso dos estudantes que queiram mudar de curso ou de turno, o prazo vai de 11 a 16 de novembro deste ano.



Para ambos os casos, o pedido deverá ser preenchido no portal Matrícula Fácil (



A matrícula é destinada aos seguintes cursos:



Novo ensino médio



* Regular.

* Itinerário de Tecnologia, Sustentabilidade, Arte e Esporte.

* Itinerário Inovador.

* Itinerário de Empreendedorismo.

* Itinerário de Formação Técnica e Profissional.

* Itinerário de Línguas.

* Itinerário de Eletrotécnica.

* Itinerário Cívico-Militar.

* Itinerário de Esporte.

* Itinerário de Música.

* Itinerário de Iniciação Científica e Tecnológica.

* Normal (Formação de Professores em horário integral).

* Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Ensino fundamental (6º ao 9º ano)

* Regular.

* Integral.

* Ênfase em Tecnologia, Sustentabilidade, Arte e Esporte.

* Cívico-Militar.

* Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Inscrições para novos alunos



A primeira fase das inscrições para novos alunos na rede estadual de ensino fluminense começa no próximo dia 17 de novembro e vai até o dia 9 de dezembro.



A relação de alunos alocados estará disponível no referido site no dia 22 de dezembro próximo.



Vale lembrar que após as inscrições no portal, o novo aluno deverá confirmar a matrícula presencialmente no colégio indicado entre os dias 3 e 12 de janeiro de 2023.



São considerados novos alunos aqueles oriundos das redes municipal ou particular e vão migrar para o ensino médio na rede estadual em 2023, além dos discentes que ficaram um tempo sem estudar e querem voltar para concluir os estudos.



Veja o cronograma



* 03/11/2022 a 10/11/2022 – renovação de matrícula para o mesmo curso e/ou turno.



* 11/11/2022 a 16/11/2022 – renovação de matrícula outubro curso / turno possível.



* 17/11/2022 a 09/12/2022 – inscrição da 1ª fase de matrícula.



* 22/12/2022 – divulgação da lista dos alunos alocados para o colégio indicado.



* 03/01/2023 a 12/01/2023 – confirmação da 1ª fase de matrícula.



* 24/01/2023 a 25/01/2023 – inscrição da 2ª fase de matrícula (exclusivo para estudantes inscritos e não alocados na 1ª fase).



* 26/01/2023 – confirmação da 2ª fase de matrícula (para os candidatos não alocados, aos que não confirmaram matrícula e aos novos do ensino fundamental e médio).



* A partir de 30/01/2023 – cadastro para transferência informatizada.



* A partir de 30/01/2023 – transferência informatizada (com vaga imediata).