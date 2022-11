A imunização é a melhor forma de se proteger contra doenças - Freepik - Reprodução - Creative Commons

A imunização é a melhor forma de se proteger contra doençasFreepik - Reprodução - Creative Commons

Publicado 04/11/2022 16:04

Guapimirim – As crianças de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que estiverem pendentes com alguma imunização, poderão atualizar a caderneta no próximo domingo (6/11), a partir das 9h. A Secretaria Municipal de Saúde aplicará a vacina necessária, colocando em ordem o esquema vacinal.

A ação vai acontecer na Feira do Produtor Rural, próximo à estação de trem de Parada Modelo.

Vale destacar que, recentemente, ocorreu a campanha nacional de multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde para que crianças e adolescentes de até 14 anos pudessem atualizar a caderneta.