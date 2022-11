Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinada - Freepik - Creative Commons

Publicado 11/11/2022 08:28 | Atualizado 11/11/2022 08:32

Guapimirim – Ao menos 197 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, foram vacinadas em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, durante a última edição da Feira do Produtor Rural, no domingo (6/11) que passou, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde ao DIA. Foram aplicados imunizantes contra várias doenças, uma oportunidade para que as crianças atualizassem a caderneta de vacinação.

A adesão da população foi comemorada pela Prefeitura de Guapimirim, mas também é motivo de preocupação, tendo em vista que o número de vacinados está abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, explicou a coordenadora de Vigilância Municipal em Saúde, Sabrina Santana.

Durante a Feira do Produtor Rural também houve repescagem de vacinação contra a raiva animal. Pelo menos 127 cães e gatos foram imunizados, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Nesse município, a campanha de imunização aconteceu em dois sábados durante os meses de setembro e outubro passados.

Em Guapimirim, ainda é possível se vacinar, inclusive contra o coronavírus (covid-19). Esta doença é motivo de preocupação por parte de organismos nacionais e estrangeiros, devido ao retorno dos casos.

A Feira do Produtor Rural é um evento contínuo que acontece aos domingos pela manhã até o início da tarde, próximo à estação de trem do bairro Parada Modelo. A referida feira é promovida pela Prefeitura de Guapimirim e reúne produtores rurais locais que comercializam seus produtos, cervejeiros locais e também tem show com música ao vivo. A cada semana vem um artista ou banda diferente.

Até a publicação desta reportagem, não havia nenhuma informação de que haveria novamente vacinação no próximo domingo (13). Qualquer imunização pendente poderá ser feita nos postos de saúde de segunda a sexta-feira em dias úteis. No caso de pessoas com dificuldade de locomoção ou acamadas, é possível requerer a vacinação em domicílio.