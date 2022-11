Fachada do CRAS Paulo Antonio Xavier Daim, no bairro Jardim Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Fachada do CRAS Paulo Antonio Xavier Daim, no bairro Jardim GuapimirimSecom PMG - Divulgação

Publicado 11/11/2022 07:21

Guapimirim – Usuários de programas sociais do governo federal em todo o Brasil, incluindo Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, têm até hoje (11/11) para atualizar os dados do Cadastro Único (CadÚnico) em alguma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município em que residem. A medida é válida para aqueles cujos cadastros foram atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 ou que tiveram alterações cadastrais como mudança de endereço, por exemplo, de acordo com o Ministério da Cidadania.

O CadÚnico é o banco de dados da União e dá acesso a programas sociais como Auxílio Brasil – antigo Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), ID Jovem, isenção de taxa no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre outros.

É preciso apresentar os seguintes documentos:

* Carteira de Identidade.

* CPF.

* Comprovante de Residência.

* Carteira de Trabalho.

* Título de Eleitor.

Não haverá prorrogação, tendo em vista que o prazo para atualização dos dados estava previsto para até o último dia 14 de outubro, tendo sido estendido por mais um mês por conta das longas filas em várias cidades brasileiras.

A revisão cadastral é feita a cada dois anos. Devido à pandemia de coronavírus (covid-19) no Brasil em 2020, a atualização está sendo feita de forma escalonada. Nessa etapa, oito milhões de beneficiários terão seus dados checados.

Usuários cujos dados foram revistos pela última vez em 2018 e 2019 serão convocados posteriormente para que atualizem as informações junto ao CadÚnico.

“Atenção! Ao não declarar uma informação ao Cadastro Único ou declarar informações incorretas, caso seja constatada má fé, a família pode ser excluída do Cadastro Único e o Responsável Familiar poderá ainda ser responsabilizado civil e criminalmente!”, alertou o Ministério da Cidadania.

Veja os endereços das unidades do CRAS em Guapimirim, que funcionam das 8h às 17h.

* CRAS Faustina de Souza Fonseca

Rua Professor Rocha Faria, nº 315 – Vila Guapi – Praça Paulo Terra.

* CRAS Maria Mercedes Rosa de Carvalho

Rua Antonio Raposo Tavares, nº 19 – Vale das Pedrinhas.

* CRAS Paulo Antônio Xavier Daim

Rua Praianos, nº 875 – Jardim Guapimirim.