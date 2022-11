Pórtico principal de Guapimirim - Divulgação

Pórtico principal de GuapimirimDivulgação

Publicado 08/11/2022 15:06

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, contará com o Programa Estadual de Integração da Segurança (Proeis) a partir do próximo dia 23 de novembro. O objetivo é conter o aumento da criminalidade nessa cidade. O anúncio foi feito pela prefeita Marina Rocha (PMB-RJ) nas redes sociais na última sexta-feira (5/11).

Seis policiais militares serão pagos pela Prefeitura de Guapimirim por meio do Proeis. A data de início coincide com a semana de celebrações do aniversário de 32 anos de emancipação municipal.

“E no dia 23 de novembro, nós já vamos iniciar com o Proeis, onde a prefeitura vai pagar seis policiais militares para poder garantir a segurança do nosso comerciante, a segurança da nossa população. E também vamos intensificar as abordagens nas entradas da nossa cidade, nos transportes, com o nosso cão farejador. Vamos também ampliar o número de câmeras dentro da nossa cidade (...)”, destacou a líder guapimiriense.

Segundo a mandatária, nos últimos três meses houve aumento nos casos de assalto a estabelecimentos comerciais, de roubo de motos e de invasão de domicílios. Ela fez uma crítica à Polícia Militar, ao destacar que os agentes estariam presentes na cidade, mas ‘com pouca energia’.

“Eu não sei o que está acontecendo. A gente nota a Polícia Militar dentro da nossa cidade com pouca energia e poucas ações. Junto ao nosso deputado estadual [Júlio Rocha], estamos agendando uma reunião com o secretário de Estado da Polícia Militar e com o nosso governador. Mas quero dizer a vocês que as ações que o município tem que fazer, nós vamos fazer. Que todo investimento que tiver de ser feito para garantir a segurança do nosso povo, nós vamos fazer”, criticou Marina Rocha.

Ainda de acordo com Marina Rocha (PMB-RJ), ela e seu irmão Júlio Rocha (Agir-RJ) –eleito deputado estadual nas eleições de 2022 – pretendem se reunir com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ) e com o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, para discutir medidas de reforçar a segurança pública em Guapimirim.

Em meado de julho deste ano, a Prefeitura de Guapimirim começou a construir um centro de vigilância. Ao menos 30 câmeras da Guarda Civil Municipal registram o que acontece em vários pontos da cidade. O empreendimento tem capacidade para até 200 câmeras e mais de 20 televisores para auxiliar no monitoramento.