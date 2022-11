O Dedo de Deus é o símbolo do montanhismo no Brasil e está situado em Guapimirim - Bruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

O Dedo de Deus é o símbolo do montanhismo no Brasil e está situado em GuapimirimBruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

Publicado 14/11/2022 15:46

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o primeiro Fórum de Educação Ambiental. A atividade ocorrerá a partir das 8h do próximo sábado (19/11), na CoopCorreios, e está sendo promovida pela Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade.

O evento é gratuito. Para participar, será necessário se inscrever, pois as vagas são limitadas, segundo os organizadores.

O encontro reunirá profissionais do setor para propor as diretrizes do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA). Além disso, estão previstas a realização de exposição, oficinas e outras atividades de educação ambiental. Na ocasião, também haverá doação de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica e coleta de óleo vegetal.

Quem tiver óleo de cozinha usado e acumulado em casa poderá guardá-lo em garrafas pet e entregar durante o evento para que seja feito um descarte ecológico e sustentável.