Vista aérea de parte da Avenida Dedo de Deus, principal via de Guapimirim - Google Mapas - Reprodução

Publicado 18/11/2022 14:03

Guapimirim – Algumas ruas de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estão passando por intervenções urbanas para melhorar o trânsito. Os bairros afetados são: Centro, Vila Recreio, Cantagalo e Paiol. Entre as ruas, vale a pena citar a Rua Itajubarana, no Centro, transversal à Avenida Dedo de Deus, principal via da cidade.

As ações são desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil e incluem a mudança de sentido de veículos, como também a proibição de estacionar em determinados locais.

“Nosso comércio vem crescendo muito, e com ele o fluxo de veículos e pessoas na região central da cidade aumentou bastante. A Secretaria de Segurança, através do setor de trânsito (Demutran), promoveu essas mudanças para melhorar a fluidez e segurança viária da nossa população e turistas. Ações de divulgação e educação no trânsito estão ocorrendo com frequência para trazer cada vez mais segurança nas vias da nossa cidade. Pedimos à população que nos ajude respeitando o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e essas novas sinalizações para segurança de todos”, disse o secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Wallace Gulineli, ao DIA.

Quando Guapimirim foi emancipado, em 1990, a população estimada era de 28.001 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2022, quase três décadas após, o número de moradores mais que dobrou. Atualmente, a estimativa é de 62.225.

Ao longo de mais de três décadas, Guapimirim teve sete prefeitos, sendo que um deles administrou o município em duas ocasiões. E não houve planejamento para lidar com o crescimento urbano e demográfico. O número de veículos aumentou, e isso é perceptível nos engarrafamentos, como na Avenida Dedo de Deus, principal via da cidade que interliga vários bairros.

O motorista que passar pela Avenida Dedo de Deus precisa ter paciência com veículos estacionados ou parados descarregando mercadorias, além de ônibus pegando passageiros, ciclistas e pedestres atravessando de um lado para outro. É uma via de mão dupla, com pista única para cada sentido. Apesar disso, o código de trânsito precisa ser respeitado.

É preciso repensar na mobilidade urbana para Guapimirim, que completará 32 anos no próximo dia 25 de novembro. Esse seria um importante presente de aniversário.

Outras vias transversais ou próximas à Avenida Dedo de Deus também passaram por mudanças: Rua São Sebastião César Filho, Rua Itamirim, Rua da Floresta, Rua Joel Lopes, Rua José Sacilotl, Rua Pedro Rufino, Rua Estanislau Brisson, Rua H. R. de Melo, Rua Pedro Ferreira de Almeida, Rua Sebastião Schnenck, Rua Alice e Rua Neuza.