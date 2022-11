Imagem ilustrativa de coronavírus - Daniel Roberts - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de coronavírusDaniel Roberts - Pixabay - Creative Commons

Publicado 21/11/2022 14:55

Guapimirim – A rede municipal de saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, voltou a ter pacientes internados com coronavírus (Sars-CoV-2). Duas pessoas estão no Centro de Diagnóstico e Tratamento de Covid, localizado no bairro Bananal, e acordo com o boletim epidemiológico divulgado no final da noite desse domingo (20/11) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Até o último dia 11 de novembro, não havia nenhum paciente hospitalizado com covid em Guapimirim. Naquela ocasião, 74 novos contágios foram registrados na referida cidade.

As novas internações coincidem com o aumento de casos da doença em território fluminense, principalmente com o surgimento da nova variante Ômicron BQ.1. Na última sexta-feira (18), a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro orientou aos profissionais que voltassem a utilizar máscaras em unidades hospitalares. O uso desse item estava facultativo desde março deste ano, devido ao declínio de casos e o avanço na vacinação.

De fevereiro de 2020, quando houve a primeira notificação dessa enfermidade no Brasil, até a publicação desta reportagem, Guapimirim contabilizou um total de 10.775 casos de covid.

O número de óbitos permanece controlado com 207, o mesmo desde junho passado.