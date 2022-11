Fotomontagem: à esquerda: Zezito Ribeiro, a vítima; à direita: Daniel Ribeiro, o filho - Divulgação

Fotomontagem: à esquerda: Zezito Ribeiro, a vítima; à direita: Daniel Ribeiro, o filhoDivulgação

Publicado 21/11/2022 17:53 | Atualizado 21/11/2022 17:55

Guapimirim – Morreu na noite desse domingo (20/11) Zezito Alves Ribeiro. O idoso, de 60 anos, tinha sido baleado enquanto tomava no quintal de casa no bairro Vila Olímpia, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O crime aconteceu no último dia 11 de novembro, e a vítima estava internada em estado gravíssimo no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Zezito foi alvejado com cinco tiros, sendo que um deles atingiu o olho e atravessou a nuca, conforme noticiado pelo DIA.

A principal linha de investigação, em tramitação da 67ª DP (Guapimirim), gira em torno de Daniel Souza Ribeiro, filho da vítima. O rapaz teria furtado o celular da madrasta, trocado por drogas numa boca de fumo e depois fugido para o Nordeste. De lá, ficou enviando fotos de armas para os bandidos, por meio de um aplicativo de mensagens, ameaçando voltar para matá-los.

Os traficantes, ao saberem da origem do aparelho, foram em busca do cliente, mas não o encontraram e então teriam decidido se vingar no idoso.

Daniel Ribeiro terá de carregar pelo resto da vida o peso na consciência de que foi corresponsável pelo assassinato do pai.

Até a publicação desta reportagem não havia informação sobre o sepultamento.