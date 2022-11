Os bandidos são abordados e revistados pela polícia, em Guapimirim - Divulgação

Publicado 23/11/2022 22:12 | Atualizado 23/11/2022 22:16

Guapimirim – Três ladrões que praticavam assaltos em municípios fluminenses – tais como Guapimirim, Magé e Rio de Janeiro – foram presos nesta quarta-feira (23/11), num posto de gasolina no bairro de Parada Modelo, em Guapimirim, quando se preparavam para assaltar novamente uma loja na cidade. A prisão foi feita por policiais militares do setor RP Delta, vinculados ao 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), que frustraram uma nova investida do bando.

Os prisioneiros são: Márcio Alexandre Vieira dos Santos, de 25 anos; João Pedro dos Santos Barros, de 20 anos; e Diego de Jesus Peixoto, de 26 anos.

Alguns populares ouviram os bandidos dizerem “vamos aguardar os policiais saírem dali” e então acionaram os agentes, que abordaram os suspeitos. Estes demoraram a sair do veículo, um Agile de cor cinza. Os policiais perceberam a falta de um quarto elemento – que seria o motorista – e fizeram uma revista pessoal, sendo que nada havia sido achado até então. Mas ao fazerem uma vistoria no automóvel, os militares acharam embaixo do banco traseiro um revólver calibre 38 com numeração e marca suprimidas e seis munições intactas.

O quarto integrante da quadrilha que escapou dos policiais foi identificado como Hiago Gomes Pessute, de 29 anos.

Márcio dos Santos, João Barros e Diego Peixoto foram conduzidos a 67ª DP (Guapimirim) por porte ilegal de arma de fogo. Lá, eles confessaram que iriam assaltar novamente uma unidade das Lojas Americanas no Centro de Guapimirim e que já haviam praticado roubo nesse estabelecimento nos últimos dias 9 e 19 de outubro.

O bando também assaltou a loja Novo Lare, no Centro de Guapimirim, no último dia 16 de novembro. Imagens de monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim registraram os assaltantes fugindo com os produtos roubados e a placa do veículo utilizado durante a fuga.

As imagens feitas pela Guarda Civil Municipal guapimiriense permitiram à delegacia identificar que os três meliantes também eram responsáveis por outros crimes na região. A parceria entre as diferentes esferas do poder público, tais como polícias Militar e Civil e prefeitura é fundamental no combate à criminalidade.

Crimes em Magé

Os assaltantes também praticaram roubo numa unidade das Lojas Americanas em Magé, na Baixada Fluminense, ontem (22), e em uma pequena loja que conserta e vende smartphones em Piabetá, nesse mesmo município, no dia 8 deste mês.

Segundo investigações da 67ª DP (Guapimirim), a quadrilha pode ter praticado cerca de 20 roubos a estabelecimentos que vendem celulares em Guapimirim, Magé e na capital carioca. Os integrantes foram autuados em flagrante por associação criminosa e porte compartilhado de arma de fogo, passando a responder também pelos roubos praticados.

Ficha criminal

Todos os três bandidos capturados possuem anotação criminal.

Márcio dos Santos, por exemplo, tem uma por roubo majorado, ou seja, com arma de fogo.

João Pedro Barros possui anotação por porte ilegal de arma.

E Diego Peixoto possui duas anotações criminais por roubo, conforme estabelecido pelo artigo 157 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).