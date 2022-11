A prefeita Marina Rocha está ao lado do vice-prefeito Natalício da Farmácia e dos policiais que integram o Proeis - Secom PMG - Divulgação

Publicado 29/11/2022 20:30 | Atualizado 29/11/2022 20:37

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região metropolitana do Rio de Janeiro, aderiu oficialmente ao Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). A cerimônia de lançamento ocorreu no último dia 23 de novembro, onde fica a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

O programa é do governo estadual e prevê que a prefeitura pague seis policiais militares e forneça uma viatura, no intuito de reforçar a política de segurança pública no combate à criminalidade.

O lançamento do programa ocorreu durante a semana de celebração dos 32 anos de emancipação municipal. A adesão ao Proeis já era discutida nessa cidade desde o meado de 2021.

Ao aderir ao Proeis, a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), reafirma que a segurança pública está entre suas prioridades.

Em meados de 2022, o município construiu um centro de monitoramento que atua em parceria com as polícias Civil e Militar. O empreendimento, sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal, conta com quatro televisores, os quais mostram o dia a dia da cidade por 30 câmeras que fazem o monitoramento 24 horas por dia, sete dias da semana.

A parceria estratégica entre os órgãos municipal e estadual de segurança tem dado bons resultados. Na madrugada do dia 8 de julho deste ano, as câmeras de monitoramento da prefeitura detectaram a entrada de um veículo suspeito. Policiais militares foram acionados e, ao abordarem o automóvel, foram recebidos a tiros. Os criminosos foram presos , e com eles foi encontrada uma grande quantidade de cabos de telefonia e de energia que foram furtados entre São Gonçalo e Guapimirim.

Graças às câmeras de vigilância, foi possível identificar que bandidos que tentaram assaltar uma unidade das Lojas Americanas em Guapimirim, no último dia 23 de novembro, foram os mesmos que roubaram alguns estabelecimentos nos últimos meses. As câmeras conseguiram registrar a placa do veículo utilizado para cometer os delitos.

Em março deste ano, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil lançou o programa Mulher Mais Segura. A iniciativa tem por objetivo combater os elevados índices de violência doméstica e foi formalizada por ocasião do Dia Internacional da Mulher.

Em janeiro deste ano, o bairro Vale das Pedrinhas recebeu uma unidade do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) próximo ao pórtico, na BR-493. Essa unidade policial teve origem numa indicação legislativa da ex-deputada estadual Marina Rocha, em 2019, a partir de uma demanda antiga dos moradores, que se queixavam dos constantes assaltos na região.