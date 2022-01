Representantes da Prefeitura de Guapimirim e da Polícia Militar durante inauguração do DPO no Vale das Pedrinhas - Ascom PMG - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 21/01/2022 19:08

Guapimirim – O bairro Vale das Pedrinhas, no Segundo Distrito de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, recebeu oficialmente uma unidade do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO). A inauguração aconteceu nesta sexta-feira (21/1).

Essa nova unidade policial tinha inauguração prevista para o último dia 7 de janeiro, porém, devido às fortes chuvas na região, o evento foi adiado

O posto policial era uma reivindicação antiga dos moradores da região para conter os assaltos aos transeuntes. Desde agosto de 2021, com o reforço no policiamento, não houve mais registros desse tipo de delito na localidade.

O novo DPO é subordinado ao 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Magé, e está situado próximo ao pórtico do Vale das Pedrinhas, na da BR-493, via que liga Magé a Itaboraí. O novo empreendimento foi construído num terreno cedido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão vinculado ao Ministério de Infraestrutura.

O DPO do Vale das Pedrinhas surgiu a partir de uma indicação legislativa da ex-deputada estadual Marina Rocha (PMB-RJ), em 2019. Atualmente, ela é prefeita de Guapimirim. Durante a cerimônia de inauguração, ela disse que a demora na entrega dessa unidade policial se deveu a uma rixa política com outro governo e que a população reivindicava esse posto policial há 30 anos, ou seja, quase o mesmo tempo que o município foi emancipado.

Também estiveram presentes no evento de lançamento o coronel Brandão, da 3ª CPA (Comando de Policiamento de Áreas); o tenente-coronel Oliveira, comandante do 34º BPM, além de policiais militares, representantes dos poderes Executivo e Legislativo municipais, o deputado federal Juninho do Pneu (DEM-RJ) e moradores da região.