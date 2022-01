Em caso de emergência, sirene dispara em Guapimirim - Izaias França

Em caso de emergência, sirene dispara em GuapimirimIzaias França

Publicado 07/01/2022 17:36

Guapimirim – As fortes chuvas dos últimos dias colocaram Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em estágio de atenção. Há previsão de “novas pancadas de chuva de intensidade forte nas próximas horas”, alertou a Defesa Civil Municipal nesta sexta-feira (7/1).

Num intervalo de 24 horas, até às 12h30 desta sexta-feira (7/1), choveu o equivalente a 66 milímetros no Vale das Pedrinhas, 55 milímetros em Parada Ideal e 52 milímetros no Centro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja – de chuvas intensas – para as regiões Sudeste e Centro Oeste do Brasil, o que inclui Guapimirim na primeira região, com chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim emitiu algumas recomendações: não colocar lixo no ponto de coleta, para evitar mais alagamentos; não avançar com veículos em vias inundadas; e redobrar os cuidados ao dirigir.

Ademais, em caso de deslizamento de terra próximo a residências, inundações nas mesmas ou desmoronamento, é possível acionar a Defesa Civil Municipal de Guapimirim pelos telefones 199 ou (21) 2632-2947, ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

O tempo chuvoso atrapalhou a inauguração do novo Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) no Vale das Pedrinhas. O evento aconteceria na tarde desta sexta-feira (7).