O laço vermelho é o símbolo da campanha mundial de luta de combate ao HIVJannoon028 - Freepik - Creative Commons

Publicado 28/11/2022 20:38

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um mutirão para a realização de teste rápido de HIV das 9h às 14h da próxima quinta-feira (1/12), na Praça da Emancipação, no Centro. A data coincide com o Dia Mundial de Luta contra a Aids.

A atividade será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Com o teste rápido, o resultado sai em até 30 minutos e é sigiloso.

Em caso de positivo, o paciente será orientado a procurar o posto de saúde mais próximo da residência para tomar a medicação à base de antirretrovirais, cujo tratamento é gratuito e fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quanto mais rápido o HIV for detectado, mais eficaz será o tratamento para que o paciente consiga se tornar “indetectável” e tenha uma vida normal, se tomar a medicação adequadamente no intervalo de seis meses, aproximadamente.

Com o diagnóstico, evitam-se novos contágios ou até mesmo complicações decorrentes da Aids, por conta de um eventual tratamento tardio.

O Dia Mundial de Luta contra a Aids foi criado em 1988 pelas organizações das Nações Unidas (ONU) e Mundial de Saúde (OMS), cinco anos após o descobrimento da doença. A data marca uma luta global contra o vírus.

Em 2021, cerca de 38,4 milhões de pessoas ao redor do mundo viviam com HIV, sendo que 28,7 milhões tinham acesso à terapia com antirretrovirais.

No ano passado, 1,5 milhão de pessoas se infectaram com HIV, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Aids (Unaids).

Já no Brasil, 694 mil pessoas faziam uso de antirretrovirais em 2021, sendo que naquele mesmo ano foram registrados 45 mil novos casos de pacientes que iniciaram o tratamento, de acordo com o Ministério da Saúde.