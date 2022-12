Fachada da entrada da praça do Papai Noel, em Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Publicado 01/12/2022 22:16

Guapimirim – Já é Natal em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A data oficial é só no próximo dia 25 de dezembro, mas o clima natalino já toma conta da cidade. Aconteceu nessa quarta-feira (30/11) a abertura das festividades de fim de ano, com a inauguração da praça do Papai Noel no bairro Cotia. O evento foi promovido pela prefeitura.

Além do Papai Noel, em Guapimirim teve também muita diversão, fogos de artifício e muita música com o coral dos alunos da Escola Municipal Acácia Leitão Portella e com a Orquestra AdoraSom.

O público pôde passear no trenzinho do Natal e apreciar acompanhar o acender das luzes da árvore de natal.

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), esteve presente na cerimônia e conversou com a população.