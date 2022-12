Mercadorias apreendidas com o criminoso durante abordagem policial em Guapimirim; tinha até whisky importado - Divulgação

Publicado 01/12/2022 21:11

Guapimirim – Um homem de 35 anos, identificado pelas iniciais J. C. S. S., que praticava furtos em comércios de Guapimirim e de Teresópolis, ambos no estado do Rio de Janeiro, foi preso em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (30/11), após tentar furtar mercadorias numa loja nesse município.

O dono do estabelecimento, em Guapimirim, acionou policiais militares, após reconhecê-lo como autor de outro furto cometido no mesmo local no último dia 14 de outubro.

O suspeito abastecia o veículo num posto de gasolina, quando foi abordado por agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), que fizeram um cerco para localizá-lo. Ao revistar o porta-malas, foi encontrada uma grande quantidade de produtos, desde alimentos enlatados a garrafas de whisky importado, além de protetores solares e cremes para a pele, por exemplo, cuja procedência não foi explicada ou devidamente comprovada.

Os policiais militares pediram o apoio da 67ª DP (Guapimirim) para checar se o suspeito tinha anotação criminal, e após pesquisas ele foi identificado como suposto autor de furtos cometidos em uma farmácia e um supermercado, ambos em Teresópolis, na Região Serrana, o que resultou em autuação em flagrante.

Segundo as investigações, J. C. S. S. agia com o apoio de duas comparsas, sendo que uma delas já foi identificada. As duas mulheres praticavam os furtos nos estabelecimentos. Elas não foram presas, porque desceram do automóvel antes de o criminoso parar no posto de combustível.

Quanto ao furto praticado em outubro passado num estabelecimento em Guapimirim, os prejuízos foram de R$ 8,5 mil em mercadorias furtadas.