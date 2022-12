A prefeita Marina Rocha está no meio, sendo acompanhada do lado direito dela pelo deputado eleito Júlio Rocha, o vereador Marlon do Modelo e do secretário de Educação, Ricardo Almeida; do lado esquerdo dela, estão o vice-prefeito Natalício da Farmácia e a esposa dele - Secom PMG - Divulgação

Publicado 02/12/2022 18:50

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, voltou a ter desfile cívico após dois anos de pandemia de coronavírus (Covid-19). O evento, que sempre uma tradição, aconteceu no último domingo (27/11), em celebração aos 32 anos de emancipação municipal completados no dia 25 do mesmo mês.

Em 2020 e 2021, os guapimirienses não puderam festejar o aniversário da cidade, por conta das medidas sanitárias que proibiam aglomerações.

Felizmente, não choveu durante o desfile de 2022 e não foi preciso suspendê-lo novamente. O evento estava previsto para ocorrer no dia 25 de novembro, coincidindo com o aniversário de Guapimirim, mas foi preciso adiar devido a um forte temporal que caiu naquela semana.

A edição de 2022 do desfile cívico aconteceu na Avenida Dedo de Deus, principal via do município, e contou mais uma vez com professores e alunos da rede municipal de ensino, com servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Guarda Civil Municipal e de outras pastas, além de militares das Forças Armadas e moradores.

“O Desfile Cívico Municipal tem por objetivo reforçar o patriotismo e mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido em todas as escolas e entidades do nosso município”, explicou a Secretaria Municipal de Educação.

Entre os presentes na cerimônia estavam a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), o vice-prefeito Natalício da Farmácia, o secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida, a ex-secretária municipal de Educação Cecília Pais, além de secretários de outras áreas e vereadores.