O futebol é o esporte mais popular no Brasil - jcomp - Freepik - Creative Commons

Publicado 05/12/2022 15:30

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está fazendo o cadastro de atletas residentes no município. Começou hoje (5/12) e vai até a próxima segunda-feira (12).

O cadastramento de atletas é para “possíveis benefícios no ano de 2023”, justificou a administração municipal.

Para efetuar o cadastro, será preciso apresentar os seguintes documentos:

* Carteira de identidade.

* CPF.

* Comprovante de residência.

* Comprovante de participação em modalidade esportiva.

O cadastramento e a busca por mais informações poderão ser feitos diretamente na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na antiga sede da prefeitura, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro de Guapimirim.

É preciso prestar atenção ao prazo, tendo em vista que se o Brasil vencer a Coreia do Sul pela Copa do Mundo de 2022 no Catar, na partida que ocorrerá hoje (5), a partir das 16h, certamente irá jogar na sexta-feira (9), e o expediente na referida secretaria poderá se encerrar mais cedo por conta disso.