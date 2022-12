O turista português Leandro Rodrigues contou que seu amigo foi assaltado na praia de Copacabana quando resolveram tirar uma foto na escultura de areia - Reprodução

Rio - Um vídeo que viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (7), mostra o relato do turista português Leandro Rodrigues, que contou que seu amigo teve o celular furtado na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, assim que chegaram na cidade. Após policiais militares conseguirem recuperar o aparelho, eles descobriram que o criminoso traía a namorada. Confira

Leandro conta que ele e o amigo foram deixados na Praia de Copacabana por um taxista e, ao verem uma escultura de areia, resolveram tirar uma foto. Nesse momento, um homem furtou o celular de seu amigo. Ele explica que como o aparelho era da marca Iphone, conseguiram acompanhar a localização e acionaram a polícia, que os levou até a entrada de uma favela em busca do celular.

"Tivemos que trocar de veículo porque só uma determinada corporação poderia entrar no local", explicou. Ao subirem na comunidade, Leandro relata que encontraram o suspeito já tentando vender o aparelho. Após uma perseguição policial, os agentes conseguiram recuperar o celular do turista.



Com o aparelho em mãos, o amigo de Leandro percebeu que o criminoso havia entrado em sua própria conta do Facebook e estava trocando mensagens com uma mulher, afirmando que daria o celular roubado para ela.

"Tivemos acesso às mensagens de todos os assaltos que ele planejou com os amigos, temos o nome de toda organização criminosa daquela favela. Do nada, desmantelamos uma rede de assaltos do Rio de Janeiro, da favela do Pavão, e descobrimos que o criminoso traía a namorada", contou Leandro.

Os policiais ligaram para a namorada do criminoso e contaram para ela sobre a traição, além de revelarem que sabiam de todos os planos de assalto. "Na hora que vocês subirem e descerem do morro, eu vou agarrar vocês, entendeu?", disse um dos agentes.

Em conversa com o DIA, Leandro explicou que eles decidiram não registrar a ocorrência na delegacia porque, como conseguiram recuperar o celular, os policiais explicaram que não seria necessário. O turista revelou ainda que, por medo, ele e seu amigo não estão mais no Rio.