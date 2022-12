Richard Parker, diretor-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia) - Divulgação

Richard Parker, diretor-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia)

Rio - Para marcar o mês luta que começou no Dia Mundial contra a Aids, a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia) vai realizar o seminário 'Estigma e discriminação como barreira para a Prevenção e o Tratamento', nesta quinta e sexta-feira (8 e 9), a partir das 9h, no Windsor Florida Hotel, no Flamengo. O encontro no Rio vai reunir as mais recentes pesquisas e debates sobre as barreiras que ainda impedem o acesso à prevenção e ao tratamento de pessoas que vivem com HIV e outras patologias – como a Monkeypox.

Os participantes poderão também contribuir com a próxima publicação da Abia sobre o atual estado da arte em relação ao estigma, discriminação e prevenção no país. Os autores dos textos, Daniel Canavese (UFRGS) e Laio Magno (Ueba), estarão presentes para debater e aprimorar suas reflexões até o lançamento da publicação.

Para Richard Parker, diretor-presidente da entidade, o tema é urgente, pois a recente onda de conservadorismo no Brasil tornou o estigma e a discriminação quase como uma política de estado. “Podemos afirmar que estamos enfrentando um dos piores momentos do recrudescimento de ambos em relação a HIV e AIDS em 40 anos de epidemia”.

Entre as palestrantes convidadas, está a pesquisadora Carla Rocha Pereira (ENSP/Fiocruz) que apresenta seu estudo de pós-douturado 'Estigma e discriminação como barreiras de acesso aos serviços de saúde e à PrEP entre HSH e mulheres trans e travestis no Rio de Janeiro/Região Metropolitana e na Cidade de Curitiba/PR'. A PrEP (Profilaxia Pré Exposição) é a combinação de dois medicamentos que atuam na prevenção do HIV.

O estudo foi realizado entre 2019 e 2021 e, entre os achados, apontou como desafio a não aceitação do nome social para as pessoas trans nos serviços de saúde. “Esse é um problema comum entre os serviços de saúde no Rio de Janeiro e em Curitiba, sobretudo na atenção primária”, reforça a pesquisadora.

Atuação desde Betinho

A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia) foi criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1987. A instituição ajudou a tirar a Aids do contexto clínico e a colocou como problema social, político e econômico. Soropostivo, Betinho faleceu dez anos depois da fundação da Abia em decorrência de complicações da Aids, mas a ONG continuou contribuindo na resposta à epidemia do HIV. Hoje é uma das mais respeitadas instituições que atuam no campo e é responsável pelo Observatório Nacional de Políticas de Aids.