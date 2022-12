Pistola, rádio comunicador e drogas foram apreendidos - Divulgação

Publicado 07/12/2022 17:17 | Atualizado 07/12/2022 17:19

Rio – Um homem foi ferido, nesta quarta-feira (7), em um confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo) no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O suspeito, que não teve a identificação divulgada, foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento de rotina no bairro quando avistaram homens agindo de forma suspeita e, ao tentar abordá-los, foram atacados por disparos de arma de fogo. Após o confronto, dois suspeitos foram localizados, um estava ferido e recebeu socorro. Com eles, foi realizada a apreensão de uma pistola, um rádio comunicador e drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.