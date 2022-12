Em uma das ações, policiais encontraram o motorista, o caminhão e parte da carga de biscoitos em Anchieta - Divulgação

Rio – Agentes do 16º BPM (Olaria) recuperaram, na noite desta terça-feira (06), um caminhão de carga de bebidas que havia sido roubado no bairro de Jardim América, na Zona Norte do Rio. Segundo os policiais, o motorista e o ajudante foram encontrados ilesos com a carga de bebida intacta.



De acordo com a corporação, a carga foi recuperada devido o patrulhamento de rotina da equipe policial na região, quando notou o caminhão trafegando próximo a homens montados em motocicletas. Ao perceberem a abordagem, os criminosos fugiram.

Na manhã desta quarta-feira (7), agentes do 41º BPM (Irajá) recuperaram mais um caminhão de carga roubado na Zona Norte. Neste caso, o veículo, que transportava uma carga de biscoitos, foi interceptado na Rua Ramiz Galvão, em Anchieta.



Segundo os agentes, o caminhão foi localizado após um trabalho do setor de inteligência da corporação. Chegando ao local, os policiais encontraram o motorista, o caminhão e parte da carga de biscoitos. Ainda de acordo com a PM, os criminosos já haviam fugido do local no momento da abordagem.