Trio é preso em flagrante roubando cabos de telefonia em comunidade de Coelho Neto, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 07/12/2022 15:30

Rio - Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam três homens em flagrante, nesta terça-feira (6), no momento em que furtavam cerca de uma tonelada de cabos de empresas de telefonia em Coelho Neto, Zona Norte do Rio. Segundo a distrital, um dos presos é presidente da associação de moradores da região e investigações preliminares indicam que foi ele quem pediu autorização ao tráfico de drogas para que os cabos fossem furtados no interior da comunidade. Entre os presos também está um ex-funcionário de uma empresa de telefonia, e haveria outros envolvidos.



Veja o vídeo:

Três homens são presos em flagrante roubando cabos de uma empresa de telefonia em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio.



Com base em informação do Setor de Inteligência, os agentes tomaram ciência de que um grupo criminoso especializado no furto de cabos iria agir no interior da comunidade do Jorge Turco, em Coelho Neto. De posse das informações, a equipe foi até o local e prendeu o trio que furtava os cabos dos postes. Durante a abordagem, dois dos suspeitos conseguiram fugir para o interior da comunidade.



Os agentes também apreenderam com os criminosos duas camisas de uniforme da empresa de telefonia, um veículo usado no transporte dos fios e diversos materiais para cortar os cabos.