Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia cirurgião da Barra por importunação sexualDivulgação

Publicado 07/12/2022 15:27 | Atualizado 07/12/2022 17:01

Rio - Um cirurgião plástico que atende na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por importunação sexual. José Ricardo Simões é acusado de assediar uma paciente. Em depoimento à Polícia Civil, a mulher disse que o médico lhe propôs "aventura sexual" e ofereceu negociar o serviço por "troca". A denúncia foi distribuída junto à 17ª Vara Criminal da Capital.

O Conselho Regional de Medicina do Rio, Cremerj, informa que há dois procedimentos envolvendo o profissional. "Ambos correm em sigilo de acordo com os ritos do Código de Processo Ético-Profissional", diz em nota.



De acordo com a ação penal, a vítima procurou o cirurgião plástico por indicação de uma amiga e tinha a intenção de fazer procedimentos estéticos. Logo na primeira consulta, no dia 16 de agosto, ela relatou se sentir constrangida com a forma de abordagem do médico. O cirurgião disse que poderia dar um desconto à vítima, dependendo da 'negociação'.

"Olha só, a cirurgia pode sair com um grande desconto ou até mesmo de graça, dependendo da troca, né?", diz trecho da denúncia. A mulher contou que se sentiu constrangida. Entretanto, como desejava realizar o procedimento estético, e por ter ido acompanhada de uma amiga em comum, achou que o comportamento do cirurgião se deu em virtude da intimidade que tinha com a amiga da vítima.



Acreditando que o médico teria uma postura profissional, a vítima compareceu à segunda consulta. Desta vez, o médico intensificou as insinuações e a importunação sexual com questionamentos se a vítima era casada, se gostava de "aventura sexual" e fazendo outras alusões a sexo com a mesma, após mostrar um vídeo pornográfico. Ao retornar para a consulta pré-operatória, no dia 30 de agosto, no consultório localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a vítima teve que exibir-se, apenas de salto alto, na frente do cirurgião. A denúncia descreve que, diante da cena, o médico ficou fazendo caras e bocas, enquanto proferia palavras de cunho sexual. Ante o ocorrido, a vítima desistiu de realizar o procedimento cirúrgico e registrou denúncia na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá.



A reportagem tentou contato com a defesa e com o escritório que representam José Ricardo, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto.

Anestesista acusado de estupro será julgado

O anestesista Geovanni Quintela Bezerra, preso no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, tem julgamento previsto para o próximo dia 12. Ele cumpre prisão cautelar há cinco meses, acusado de ter estuprado uma paciente durante o parto no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A equipe de enfermagem da unidade suspeitou do médico e produziu um vídeo com a principal prova contra Geovanni. Para cometer o estupro, o anestesista aplicou sete doses de sedativos. O excesso de anestesia chamou a atenção dos profissionais de saúde da equipe.

Em outro caso de violência contra mulher, um médico foi preso em flagrante na última sexta-feira por importunação sexual no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, Santa Catarina. A vítima de 19 anos denunciou o caso à Polícia Militar após o residente passar a mão em suas partes íntimas. O homem responde em liberdade, após pagar fiança e foi afastado da unidade de saúde.