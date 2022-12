Operação da linha 2 do metrô volta a normalidade após intenso tiroteio em Thomaz Coelho - Divulgação

Publicado 07/12/2022 15:50

Rio - O MetrôRio inicia, neste sábado (10), a Operação Verão com reforço no efetivo das equipes das estações e de segurança, além de aumento na oferta de trens nos dias e horários com mais buscas pelos serviços da concessionária. O planejamento acontecerá durante todo o período mais quente do ano. Os horários de funcionamento, no entanto, serão mantidos: aos sábados, das 5h até meia-noite, e aos domingos e feriados, das 7h às 23h. Como já acontece normalmente nos fins de semana, a transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio.

Os técnicos do MetrôRio também já intensificaram a revisão dos sistemas de ar-condicionado das composições com objetivo de garantir o conforto dos clientes em dias de temperatura elevada. Além disso, os equipamentos de refrigeração passam por inspeções diárias e, caso seja constatada alguma irregularidade, o carro é encaminhado imediatamente ao Centro de Manutenção.

Aos fins de semana e feriados, o embarque com bicicletas convencionais e pranchas de surf no metrô é liberado durante todo o dia. As bicicletas devem ser transportadas preferencialmente no último carro da composição. O mesmo acontece com as pranchas, que devem ser levadas dentro de capa apropriada. Lembrando que clientes do MetrôRio podem embarcar com bicicletas dobráveis todos os dias, em qualquer horário, preferencialmente no último carro da composição.

Já quanto ao transporte de grandes volumes, o tamanho limite nos trens e estações é de 40 cm de largura e 45 cm de comprimento. Cada estação conta com um gabarito, que pode ser utilizado como referência para as medidas de cada item. Não é permitido o embarque com sacos de gelo nem caixas de isopor.

Também não é permitido transitar pelas estações do MetrôRio com skates, patins, patinetes e hoverboards. É proibido ainda embarcar descalço, sem camisa ou com trajes de banho, além de ingerir bebida alcoólica.

Normas para bom uso do sistema

Outra questão importante é o respeito às normas e regras de segurança do metrô para evitar mau comportamento nas estações e nos trens, como por exemplo: o ato de urinar nas estações; o desrespeito aos assentos preferenciais, às mensagens de segurança e à atuação dos agentes; a ingestão de bebida alcoólica e o descarte irregular de lixo que acaba afetando a rotina de todos os passageiros, além de atrasos nas viagens. Por isso, o MetrôRio pede a colaboração dos clientes para garantir o conforto de todos e o bom uso dos espaços no sistema metroviário.

A concessionária alerta também os passageiros sobre a atuação de ambulantes e lembra que a comercialização de mercadorias é proibida dentro das composições, conforme determinam a Lei Federal nº 6.149/74, Decreto nº 2.522/79 e a Resolução nº 1.264/2017, da Secretaria de Estado de Transportes.

Quanto às apresentações nos vagões, é importante ressaltar que o MetrôRio cumpre uma decisão judicial que não permite as exibições no interior dos trens para evitar acidentes e problemas na operação. Os agentes da concessionária orientam os artistas sobre a legislação e solicitam a saída em caso de descumprimento da lei. Como alternativa, foi criado o Palco Carioca, espaços reservados para as exibições musicais nas estações do MetrôRio.

Cartão Giro e pagamento por aproximação

A concessionária recomenda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o RioCard com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema. Os passageiros podem ainda inserir créditos no Giro pelo site giro.metrorio.com.br/ ou no aplicativo Giro MetrôRio, além de usar o pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC. Os clientes também podem usar seus cartões Visa, Mastercard e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, além do Pic Pay, para pagamento da tarifa por aproximação.