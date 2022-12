Beto Aquino foi bicampeão com a Portela e duas vezes venceu como melhor samba-enredo - Reprodução Facebook/Beto Aquino

Publicado 07/12/2022 15:25 | Atualizado 07/12/2022 15:53





Rio - A Polícia Civil faz buscas por um homem que mantinha um relacionamento amoroso com o compositor Roberto de Aquino Leite, o Beto Aquino, de 60 anos, morto após sofrer um infarto nesta segunda-feira (5), em seu apartamento na Zona Sul do Rio. Segundo as investigações da 12ª DP (Copacabana), Matheus Fernandes foi o último a estar com Beto, e é o principal suspeito de furtar pertences do músico.Conforme os agentes, Matheus estava com Roberto há pelo menos um ano e tinha a chave do imóvel do compositor, na Rua Paula Freitas, em Copacabana, o que teria permitido sua entrada e saída do local. O homem, inclusive, foi visto pelo porteiro no fim da noite de domingo, por volta das 23h, deixando o prédio com uma mala cheia, uma mochila e uma bolsa. Na tarde desta segunda, o corpo de Beto foi encontrado pela nora, que costumava visitá-lo.

A Polícia Civil chegou a procurar o suspeito em pelo menos dois endereços mas, até o momento, ele não foi encontrado. Os investigadores já questionaram a mãe e alguns amigos de Matheus, que não souberam informar seu paradeiro. Um dos endereços fica na Pavuna, Zona Norte do Rio.



Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) atestou que Beto Aquino morreu de infarto. No apartamento, os policiais também encontraram um comprimido azul, que seria Viagra. Em relato à polícia, parentes informaram que Beto sofria de problemas cardíacos.



Pertences desapareceram



A nora do compositor portelense, que encontrou seu corpo na cama do apartamento, percebeu que alguns pertences de Roberto haviam sumido após acionar o socorro. Segundo ela, algumas joias do sogro, celular e a carteira não estavam no imóvel. O apartamento estava aberto quando ela chegou. Agentes da 12ª DP chegaram a fazer uma perícia no local, mas o laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) não identificou sinais de arrombamento.



O compositor será cremado na tarde desta quarta-feira, às 16h, no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. O velório começou por volta das 13h.