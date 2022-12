Beto Aquino foi bicampeão com a Portela e duas vezes venceu como melhor samba-enredo - Reprodução Facebook/Beto Aquino

Beto Aquino foi bicampeão com a Portela e duas vezes venceu como melhor samba-enredoReprodução Facebook/Beto Aquino

Publicado 06/12/2022 14:38 | Atualizado 06/12/2022 16:07

Rio - A Polícia Civil investiga a causa da morte do compositor da Portela Roberto de Aquino Leite, o Beto Aquino, encontrado sem vida no próprio apartamento, em Copacabana, na Zona Sul, no fim da tarde desta segunda-feira (5). Segundo relatos preliminares, pertences do compositor foram furtados por um homem que teria um relacionamento com a vítima, mas a Polícia Civil ainda não confirmou a informação.

Ainda nesta segunda, agentes da 12ª DP (Copacabana) foram acionados ao local e fizeram uma perícia. Testemunhas também foram ouvidas pela equipe e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para apurar a causa da morte. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Roberto de Aquino.



Ainda conforme os policiais, a nora do compositor, que costumava visitá-lo, encontrou a porta do imóvel aberto e o corpo de Beto, que também era dentista, caído na cama.

Segundo a Polícia Civil, ela também deu falta de alguns pertences do portelense. Itens como joias, que ficavam no banheiro do compositor, carteira e o celular, não estavam no apartamento. Após chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher foi à portaria e questionou um funcionário se ele havia percebido alguma movimentação estranha no prédio.

O profissional teria comentado que um amigo de Beto teria saído do imóvel com uma mala, uma mochila e uma bolsa grande.

Amigos lamentam



Tia Surica, pastora da Velha-Guarda e presidente de honra da Portela, escola de coração de Beto, disse em entrevista ao Dia que esteve com o compositor no último dia 17, na comemoração do seu aniversário. "Ele veio aqui com sorriso no rosto, para tomar a cervejinha dele comigo, jantamos e comemoramos meu aniversário de 82 anos. Ele sempre foi uma pessoa muito feliz, de bom coração e alegre", disse.



"A Portela perde um compositor de mão cheia e eu perco um amigo. Que Deus conforte a família dele e que ele tenha o descanso tão merecido", finalizou Surica.



Nas redes sociais, outros amigos e personalidades lamentaram a morte de Beto. "Lamentavelmente nos deixou ontem de uma maneira muito trágica. Beto, que Deus ilumine abundantemente o seu caminho nessa sua nova caminhada e conforte o coração dos seus familiares e amigos!", compartilhou o amigo Aroldo barros no Facebook.



A Portela também fez uma homenagem a Beto: "A Portela lamenta profundamente a morte do compositor Beto Aquino, que nos deixou nesta segunda-feira. O poeta era bicampeão na Portela; venceu o concurso de samba-enredo da escola nos carnavais de 2019 (Clara Nunes) e 2020 (Guajupiá). Este ano participou da disputa de samba-enredo para o centenário da Majestade do Samba na parceria de Valtinho Botafogo, Phabbio Salvatt, Pecê Ribeiro, Rosinata Santana, Raimundo Santa Rosa e Manuel Tunholi", diz a escola em publicação na rede social.