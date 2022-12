Suspeito chegou a ser socorrido pela PM, mas não resistiu - Redes Sociais

Publicado 06/12/2022 20:38 | Atualizado 06/12/2022 21:41

Rio - Três suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, morreram na tarde desta terça-feira (6) depois de um confronto com policiais militares na Comunidade do Teixeira, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estavam em patrulhamento por uma área de mata da comunidade quando foram atacados por um grupo de homens armados, o que gerou um confronto.

Depois que o conflito terminou, os policiais encontraram três suspeitos feridos. De acordo com a PM, a equipe socorreu e levou os feridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, mas eles não resistiram.

Três pistolas e grande quantidade de drogas foram apreendidas na ocorrência. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).