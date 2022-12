Rodrigues deixou três filhos - Divulgação

Rodrigues deixou três filhosDivulgação

Publicado 06/12/2022 19:54

Rio - O sargento da Polícia Militar Ângelo Rodrigues de Azevedo, lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), morreu no final da tarde desta terça-feira (6) após ser atingido com um tiro na cabeça na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio.

O policial chegou a ser socorrido e levado por outros agentes até o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. Informações preliminares apontam que ele morreu na sala de trauma da unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Bope foram atacadas em uma área de mata da comunidade Bateau Mouche durante uma ação que visava reprimir a circulação de criminosos na região. Houve um intenso tiroteio e o policial foi atingido.



O sargento Ângelo tinha 48 anos e estava na Corporação desde 2000. Ele deixa a mulher e três filhos. Ainda não há informação de hora e local do sepultamento.

Segundo o Centro de Operações Rio, ainda existe uma ocorrência em andamento na Rua Cândido Benício na altura do BRT Ipase. A orientação do órgão é que os motoristas busquem rotas alternativas.

A região onde o crime aconteceu é constantemente tomada por troca de tiros entre milicianos e traficantes. Moradores da comunidade Bateau Mouche sofrem com os conflitos intensos de disputa territorial entre a milícia e o CV desde junho deste ano.