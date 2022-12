Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de policial militar na Zona Oeste - Divulgação

Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de policial militar na Zona Oeste Divulgação

Publicado 06/12/2022 22:12

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (6), um cartaz que pede informações para ajudar nas investigações do Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), sobre informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do 2º Sargento da Policia Militar do Rio de Janeiro Ângelo Rodrigues de Azevedo.



Lotado no Batalhão de Operações Especiais (Bope), Angelo morreu, nesta terça-feira (6), após ser alvejado na Favela Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, equipes do Bope foram atacadas a tiros na área de mata da comunidade durante uma ação para reprimir a circulação de criminosos na região. Houve intenso confronto e o policial foi atingido.

O sargento Ângelo, de 48 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava na corporação desde 2000 e deixa esposa e três filhos.

Com a morte de 2º SGT/PM Azevedo, sobe para 56 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2022: 37 da Policia Militar, cinco da Policia Civil, cinco da Marinha do Brasil, dois da Policia Penal (Seap), dois do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (Cbmerj), um da Policia Rodoviária Federal (PRF), um do Departamento Geral de Ações Socioducativas (Degase), um da Guarda Municipal, um da Aeronáutica do Brasil e um do Exército do Brasil.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada seguem em diligências para identificar e prender os autores do crime.



Denuncie a localização de envolvidos na morte de agentes de segurança ao Disque Denúncia. O anonimato é garantido.



Central de atendimento: (21) 2253 1177 e 0300-253-1177

WhatsApp: (21) 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ