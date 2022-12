A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma) - Divulgação / PMERJ

A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma)Divulgação / PMERJ

Publicado 06/12/2022 20:06 | Atualizado 06/12/2022 20:15

Rio – Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) recuperaram, nesta terça-feira (6), uma carga de azeite no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio. Um homem foi preso na ação.

De acordo com a PM, equipes do Recom realizavam policiamento na Estrada Adhemar Bebiano quando abordaram um veículo com diversas caixas de azeite em seu interior. Os dois homens que estavam no automóvel não possuíam notas fiscais e não souberam informar a procedência da mercadoria. Com a dupla, também foram encontrados R$ 2.500 em espécie.

O passageiro foi detido e o motorista, que estaria fornecendo serviço de viagem por aplicativo, liberado.

A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma)