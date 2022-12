Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) é um órgão da administração direta do Ministério da Saúde - Reprodução

Publicado 07/12/2022 14:48 | Atualizado 07/12/2022 15:15

Rio – O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) irá realizar, nesta quinta-feira (8), em sua sede no Caju, Zona Norte do Rio, uma festa de Natal voltada à pacientes da unidade de pediatria. Celebrada há 17 anos, ela deverá reunir cerca de 100 crianças e contará com a visita do Papai Noel para a entrega de presentes, além de uma convidada especial: a ex-ginasta Daniele Hypólito.

Com o tema “Natal da Amizade - o mundo precisa de respeito, união e paz”, o evento terá ainda a apresentação da peça “Encanto”, da Faz Assim Produções, e um concerto musical do grupo Camerata de Esquina. A programação inclui também um concurso que irá premiar as três melhores respostas à frase “O que é amizade para você?”.

Realizada com recursos de um bazar feito com doações dos próprios funcionários do INTO, a festividade faz parte das ações do Programa Fortalecer. O projeto foi criado em 2013 pela área da pediatria para promover a prevenção de doenças crônicas e ortopédicas na infância. Ao todo já são mais de 500 crianças beneficiadas.

A idealizadora do programa e diretora-geral do INTO, Germana Bahr, destaca o caráter educativo do evento que, segundo ela, é mais do que uma confraternização. “Aproveitamos o clima da Copa do Mundo para trazer conceitos importantes às crianças que devem ser aprendidos dentro e fora de campo o respeito, a união e a paz”, ressalta.

Além das atividades e dos lanches, as crianças também receberão um kit da Turma do Valente - símbolo do Fortalecer - com uma bolsa estampada com o desenho dos personagens, uma blusa do Cãozinho Valente, um broche e cartilhas educativas sobre o programa.