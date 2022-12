Rodrigues deixou três filhos - Divulgação

Publicado 07/12/2022 14:33 | Atualizado 07/12/2022 15:21

O velório está marcado para começar às 8h na Capela 1 e o sepultamento, às 11h. Na manhã desta quarta-feira (7), familiares e representante da PM estiveram no Instituto Médico Legal, no Centro do Rio, para fazer a liberação do corpo e resolver as questões burocráticas a fim de poder enterrar o sargento que era policial desde 2000. Eles optaram por não falar com a imprensa.

De laranja, apoiado em um carro, o irmão do sargento da PM esteve no Instituto Médico Legal para liberar o corpo para o sepultamento Pedro Medeiros / Agência O Dia

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Bope foram atacadas em uma área de mata da comunidade Bateau Mouche durante uma ação que visava reprimir a circulação de criminosos na região. Houve um intenso tiroteio e o policial foi atingido.

O Ângelo chegou a ser socorrido e levado por outros agentes até o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. Informações preliminares apontam que ele morreu na sala de trauma da unidade de saúde.

Ele deixa a mulher e três filhos.

Mais um dia de conflito

Bope realiza operação na favela Bateau Mouche, na Praça Seca, após morte de policial Marcos Porto/Agência O DIA

Na Rua Cândido Benício, por exemplo, que dá acesso à comunidade, circulam várias viaturas do Bope com muitos policiais desde o início da manhã. De acordo com a PM, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Grupamento Aeromóvel (GAM) estão atuando na área de mata do Campinho e da Praça Seca para coibir a circulação de criminosos na região.