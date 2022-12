Um esconderijo de drogas foi localizado na comunidade Bandeira 2, em Del Castilho, Zona Norte - Divulgação

Publicado 07/12/2022 13:47 | Atualizado 07/12/2022 13:48

Rio - A Polícia Militar localizou um esconderijo de drogas na comunidade Bandeira 2, em Del Castilho, na Zona Norte, durante uma operação do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) nesta quarta-feira (7). Outros alvos da ação foram a Favela da Galinha, Engenho, Morro do Urubu e Rato Molhado.



Na comunidade Bandeira 2 foram apreendidas 2.115 pedras de crack, 1.490 pinos de cocaína, 843 invólucros de maconha, 270 buchas de maconha e 224 papelotes de cocaína na comunidade Bandeira 2.



Na Favela da Galinha, as equipes apreenderam 12 tabletes de maconha, 20 frascos de skank, 54 frascos de lança-perfume, 421 trouxas de maconha, 1.340 pinos de cocaína e 1.720 pedras de crack.



Além disso, policiais militares do 3ºBPM (Méier) recuperaram três veículos roubados. E, equipes do Choque fizeram a retirada de barricadas das comunidades do Engenho Favela da Galinha e Rato Molhado.



Outras operações



A manhã foi de operações em diversas comunidades da cidade. Na Comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, Policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) apreenderam dois fuzis AK-47, duas pistolas e drogas. Além disso, dois suspeitos foram presos e um ficou ferido.



Já equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora realizaram, desde as primeiras horas, uma operação na Comunidade do São João e no Complexo do Lins, Zona Norte. Assim como as comunidades Sapinho e Paraopeba, em Duque de Caxias, na Baixada, que também foram alvos da operação.



O Bope também realiza uma operação no Bateau Mouche, no bairro da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, um dia após a morte do sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), ngelo Rodrigues de Azevedo, ao ser baleado na cabeça, durante uma ação na comunidade.



Na região, um helicóptero da Polícia Militar sobrevoou a área e muitas viaturas estão nos acessos à comunidade. Na Rua Cândido Benício, por exemplo, que dá acesso ao Bateau Mouche, circulam várias viaturas do Bope com muitos policiais desde o início da manhã.



De acordo com a PM, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Grupamento Aeromóvel (GAM) estão atuando na área de mata do Campinho e da Praça Seca para coibir a circulação de criminosos na região.