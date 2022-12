A cartilha, que foi distribuída para os presentes, também será disponibilizada no formato digital e em audiobook - Sandra Barros/Divulgação Seeduc-RJ

A cartilha, que foi distribuída para os presentes, também será disponibilizada no formato digital e em audiobookSandra Barros/Divulgação Seeduc-RJ

Publicado 07/12/2022 16:23

Rio - O Governo do Estado do Rio lançou, na manhã desta quarta-feira (7), a 'Cartilha Contra a Intolerância Religiosa'. O evento aconteceu no bairro Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio. O trabalho, que faz parte do projeto Educação + Humana, feitos pelas secretarias de Estado de Educação (Seeduc) e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), tem como objetivo esclarecer e levar o tema para o currículo escolar já em 2023.



A cartilha foi desenvolvida para possibilitar o diálogo entre os estudantes, destacar a importância do respeito à religião do outro, ampliar a consciência sobre o tema e, assim, fortalecer o estado laico e a liberdade de crença e de culto, ambos previstos na Constituição Federal.



Na apresentação do trabalho, foram destacados os principais pontos que serão abordados em sala de aula, como a liberdade de expressão, o conceito do estado laico e o racismo religioso. A cartilha, que foi distribuída para os presentes, também será disponibilizada no formato digital e em audiobook.



"O objetivo é fomentar em nossos estudantes o respeito entre as pessoas, reafirmando que cidadania e humanidade podem nos unir independentemente das escolhas e das concepções religiosas", afirmou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

Representando o secretário da SEDSODH, o superintendente de Promoção da Liberdade Religiosa da DH, Justino Carvalho, também falou sobre a importância do projeto.



"Essa cartilha é um instrumento que propicia o diálogo e é essencial para a formação dos nossos jovens, desde o Ensino Fundamental até a faculdade. Poder introduzir esse chamamento não tem preço", disse o superintendente.



Participaram da cerimônia as subsecretárias de Gestão de Ensino, Ana Valéria Dantas, e de Planejamento e Ações Estratégicas, Vivianne Dorado; a superintendente de Direitos Humanos, Alexandra Verne; a deputada estadual e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura casos de intolerância religiosa no Estado, Martha Rocha; o procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Jaime Mitropoulos; o coordenador do Programa de Proteção à Liberdade Religiosa, major da Polícia Militar, Elton Costa; a procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual-RJ, Patrícia Leite Carvão; o presidente do Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, Org Sperle; e demais autoridades.