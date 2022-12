Foi gerado um Boletim de Ocorrência, não havendo ocorrência com condução para delegacia local - Divulgação

Rio – Agentes da Corregedoria Geral da PM, em conjunto com a Secretária de Meio Ambiente de Cabo Frio e o comando de Polícia Ambiental (Cpam), realizaram, nesta quinta-feira (8), uma fiscalização em um condomínio no bairro Tamoios, em Cabo Frio, onde flagraram uma construção irregular, sem autorização e documentação. O condomínio, localizado na Rua das Pacas, em Nova Califórnia, foi encontrado devido informações repassadas ao programa do Disque Denúncia, Linha Verde, voltado para o meio ambiente.

De acordo com os policiais, ao chegar ao local, os fiscalizadores verificaram que ocorreram derrubadas de árvores e possível contaminação do solo e do lençol de água na região. O proprietário foi notificado pela prefeitura, que determinou a paralisação imediata de qualquer obra sem as devidas licenças, até que seja normalizado perante o órgão responsável.

Foi gerado um Boletim de Ocorrência, não havendo ocorrência com condução para delegacia local, cabendo uma nova fiscalização no local.

Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.