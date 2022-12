Na foto, Avenida Borges de Medeiros ,na Lagoa, teve retenções no sentido Gávea e no sentido Túnel Rebouças - Reprodução/Redes Sociais

Na foto, Avenida Borges de Medeiros ,na Lagoa, teve retenções no sentido Gávea e no sentido Túnel RebouçasReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/12/2022 22:11

Rio - A cidade do Rio teve uma noite de trânsito intenso e com grande lentidão nesta quinta-feira (08). O Show Harry Styles Love on Tour, na Barra da Tijuca, causou reflexos no trânsito nas vias que dão acesso à Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Avenida Ayrton Senna e na Linha Amarela. O Centro de Operações do Rio recomendou que motoristas evitem passar pela região.

De acordo com o Centro de Operações, a Avenida Ayrton Senna segue com trânsito lento no sentido Linha Amarela entre o acesso pela Avenida das Américas e a Vila do Pan. A partir da Gardênia Azul o fluxo fica intenso e sem retenções.

Ainda segundo o órgão, o acesso à ponte Rio-Niterói nesta noite teve um fluxo similar aos observados nas saídas de feriado. Nos túneis Rebouças, sentido Centro, São Conrado, Acústico, sentido Barra, e Zuzu Angel, também sentido Barra, a lentidão no trânsito segue intensa.



No sentido Lagoa, também houve retenções, tanto na avenida Epitácio Pessoa, quanto na avenida Borges de Medeiros. Já a Avenida Brasil tem lentidão no sentido Caju, trânsito intenso a lento de Vigário Geral a Realengo, no sentido Zona Oeste. Também há retenções em Campo Grande.



A Avenida Francisco Bicalho apresentou congestionamento desde o acesso pela avenida Paulo de Frontin até a rodoviária e a subida no viaduto do Gasômetro, no sentido da Avenida Rodrigues Alves.