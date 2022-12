Suspeita foi encaminhada à 13ª DP (Copacabana) - Reprodução / Google Street View

Publicado 08/12/2022 19:54 | Atualizado 08/12/2022 19:57

Rio - Um casal foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (7), por aplicar o golpe do falso sequestro contra uma idosa de 83 anos. O suspeito, apontado como um criminoso de alta periculosidade, já estava detido no Complexo de Gericinó, em Bangu. Já a esposa foi presa em Realengo, na Zona Oeste, por agentes da 13ª DP (Ipanema).

A Polícia Civil informou que, na terça-feira, a vítima recebeu uma ligação de um homem que dizia ter sequestrado a família dela, exigindo um pagamento em troca da libertação. O suspeito ressaltou que a quantia devia ser colocada próximo da casa dela. A idosa, então, colocou joias e dinheiro em espécie ao lado de uma banca de jornal.

Mesmo após o pagamento, o homem pediu mais joias e dinheiro. Além disso, ordenou que a vítima realizasse uma transferência bancária no valor de R$ 50 mil. Na agência, o gerente desconfiou da situação e fez contato com o neto da idosa, que confirmou o golpe. Com isso, o jovem e a avó foram na 13ª DP (Ipanema).

Buscando informações sobre a beneficiária da transferência, os policiais chegaram a um endereço em Realengo, na Zona Oeste. No local, eles encontraram a suspeita falando com o companheiro por telefone. Ela confessou que os dois participaram do golpe.

Com a mulher, também foram apreendidos diversos cartões de diferentes agências e um telefone celular. O casal responderá por associação criminosa e extorsão. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem para identificar os demais integrantes da quadrilha.