A carga de 288 maços de cigarros, 18 isqueiro, 68 aparelhos de barbear e 13 embalagens de fumo foi recuperada intacta - Divulgação

Publicado 08/12/2022 19:32 | Atualizado 08/12/2022 20:24

Rio - Policiais militares recuperaram, na tarde desta quinta-feira (8), uma carga roubada de cigarros em Santa Cruz, na Zona Oeste. O motorista que levava a carga foi feito refém por criminosos, mas logo foi libertado sem ferimentos pelos agentes.

De acordo com o comando do 27º BPM (Santa Cruz), os policiais foram alertados a respeito de uma carga da empresa Souza Cruz, que havia sido roubada no bairro de Paciência, também na Zona Oeste. Os agentes foram até o endereço que constava na denúncia e conseguiram resgatar o motorista da empresa, que havia sido feito refém, sem ferimentos.

Além do resgate, a carga de 288 maços de cigarros, 18 isqueiros, 68 aparelhos de barbear e 13 embalagens para cigarro foi recuperada. O valor total da carga não foi avaliado. Os criminosos responsáveis pelo roubo conseguiram fugir. Em razão disso, não houve prisões na ocorrência. O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz).