Com o suposto criminoso, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm e uma granada - Divulgação

Publicado 08/12/2022 18:25 | Atualizado 08/12/2022 18:54

Rio - Um homem morreu baleado durante um confronto com a Polícia Militar (PM), ocorrido na madrugada desta sexta-feira (2), em Brás de Pina, Zona Norte do Rio. A identidade dele não foi divulgada.



De acordo com a PM, agentes do 16º BPM (Olaria) realizavam um patrulhamento pela rua Pindaí quando foram atacados por criminosos armados e precisaram reagir.

Após o confronto, o suspeito foi encontrado ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.



Com o suposto criminoso, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm e uma granada. A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).