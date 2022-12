Funcionários e pacientes da Clínica da Família Padre John Cribbin, em Realengo, no chão da unidade para se protegerem dos tiros - Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/12/2022 17:49 | Atualizado 08/12/2022 18:05

Rio - Pacientes e funcionários da Clínica da Família Padre John Cribbin, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, tiveram que se jogar no chão para se proteger de um intenso tiroteio na comunidade Jardim Novo, no fim da manhã desta quinta-feira (8). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as pessoas aglomeradas no chão da recepção, com medo. Uma outra moradora também fez foto do buraco feito por um projétil que atingiu o muro de sua casa.

Moradora de Realengo mostra buraco que projétil fez em seu muro Reprodução/Redes sociais

O clima ficou tenso na região devido a uma operação do 14º BPM (Bangu), com apoio de equipes do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer), que tinha o objetivo de prender criminosos, apreender armas de fogo e coibir os roubos no bairro. Essa mesma operação também foi realizada nas comunidades Vila Vintém, Curral das Éguas, 77, Minha Deusa, Light, Cosme e Damião, Jardim Novo, Rua I, Selvinha e São Bento. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também foram vistos em Realengo com um blindado. Ao fim da ação, não houve registro de feridos, prisões ou apreensões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família Padre John Cribbin acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento nesta quinta-feira (8).

Alunos de uma unidade escolar em Realengo também foram afetados com a violência. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), um colégio optou por realizar atendimento remoto para garantir a segurança de alunos e funcionários, em decorrência de operações policiais em curso na área. Nas demais localidades as escolas funcionam normalmente, sem alteração.

A SME, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito. O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado.

Operação em Realengo deixou mulher baleada em novembro

Na última operação realizada pela PM no Jardim Novo, registrada no dia 22 de novembro, uma mulher ficou ferida. A vítima foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Magalhães Bastos e por não ter sido identificada, não foi possível ter informações sobre o seu estado de saúde. Na ocasião, a corporação do 14º BPM (Bangu) disse que o objetivo da ação era de verificar denúncia de grupos criminosos que atuam na região roubando veículos e cargas. O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).

Mapeamento da violência pelo Fogo Cruzado

Um relatório do Instituto Fogo Cruzado , publicado esta semana, mostra que a Zona Oeste registrou 56 tiroteios, 12 mortos e 15 feridos somente no mês de novembro.