No meio do quantitativo, 12 foram atingidas durante ações ou operações policiais, segundo o relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

No meio do quantitativo, 12 foram atingidas durante ações ou operações policiais, segundo o relatório mensal do Instituto Fogo CruzadoReginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

Publicado 08/12/2022 15:10 | Atualizado 08/12/2022 15:26

Rio - O penúltimo mês do ano de 2022 foi marcado pelo alto número de vitimas de balas perdidas para os moradores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ao todo, foram registrados 22 casos só em novembro. Entre as vítimas, seis morreram e 16 ficaram feridas. No meio do quantitativo, 12 foram atingidas durante ações ou operações policiais, segundo o relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado.

"As ações e operações obedecem a uma lógica que não privilegia a preservação da vida. As polícias não estão preparadas para evitar conflitos e isso se reflete no número elevado de vítimas de balas perdidas. Dados como esse são importantes para evidenciar a dimensão do problema. É preciso que o Estado invista em treinamento adequado para evitar conflitos, além de usar estudos como esse para a produção de políticas públicas que beneficiem a população e não a coloque em risco”, afirma Maria Isabel Couto, diretora do Instituto Fogo Cruzado.

No mesmo mês do ano passado, oito pessoas foram vítimas de balas perdidas, sendo cinco delas atingidas durante ações ou operações policiais. Entre as oito vítimas registradas naquele ano, sete sobreviveram.

Novembro em dados

Ao longo do mês, 290 tiroteios/disparos de arma de fogo ocorreram na Região Metropolitana da cidade, segundo relatório do instituto. O número indica um aumento de 11% em comparação com o mesmo período do ano passado, que acumulou 262 registros.

Entre os 290 tiroteios, 125 deles (43%) se deram durante ações policiais. Em novembro de 2021, dos 262 registros, 88 deles (33,5%) foram em ações ou operações da polícia. Ao todo, 201 pessoas foram baleadas em novembro de 2022. Entre as vítimas, 89 morreram e 112 ficaram feridas. O número de mortos apresentou aumento de 13% e o de feridos, um aumento de 65% em comparação ao último ano, quando 147 pessoas foram baleadas, sendo 79 delas mortas e 68 feridas.

Comparado ao mês de outubro, que concentrou 264 tiroteios, 80 mortos e 81 feridos, novembro teve aumento de 10% nos tiroteios, de 11% nos mortos e de 38% nos feridos.

Entre as datas mais impactadas pela violência armada, o dia 29 concentrou o maior número de tiroteios, com 16 registros. O dia 25 concentrou o maior número de mortos, com 17 vítimas. E os dias 17, 21, 25 e 30 com 10 atingidos cada, acumularam o maior número de feridos.

Mapa da violência

Entre os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os cinco mais impactados pelos tiroteios foram:

Rio de Janeiro: 188 tiroteios, 48 mortos e 55 feridos

São Gonçalo: 24 tiroteios, 5 mortos e 16 feridos

Duque de Caxias, 19 tiroteios, 12 mortos e 3 feridos

Niterói: 15 tiroteios, 8 mortos e 17 feridos

Nova Iguaçu: 9 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos

Entre os bairros da região metropolitana, os mais afetados pela violência armada foram:

Senador Camará (Rio de Janeiro): 8 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos

Maré (Rio de Janeiro): 7 tiroteios, 10 mortos e 2 feridos

Olavo Bilac (Duque de Caxias): 7 tiroteios, 3 mortos e 2 feridos

Campo Grande (Rio de Janeiro): 7 tiroteios, 3 mortos e 2 feridos

A distribuição da violência armada entre as 6 regiões que compõem o Grande Rio ficou da seguinte forma:

Zona Norte: 113 tiroteios, 35 mortos e 34 feridos

Baixada Fluminense: 58 tiroteios, 26 mortos e 20 feridos

Zona Oeste: 56 tiroteios, 12 mortos e 15 feridos

Leste Metropolitano: 44 tiroteios, 15 mortos e 37 feridos

Centro: 10 tiroteios e 5 feridos

Zona Sul: 9 tiroteios, 1 morto e 1 ferido

Em novembro, 19 tiroteios ocorreram em áreas de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Ao todo, 13 pessoas foram baleadas, duas morreram e 11 ficaram feridas.

As unidades afetadas pelos tiroteios foram:

Jacarezinho: 6 tiroteios, 1 morto e 7 feridos

Complexo de Manguinhos: 3 tiroteios, 1 morto e 2 feridos

Andaraí: 2 tiroteios

Rocinha: 2 tiroteios

Turano: 2 tiroteios e 2 feridos

Borel: 1 tiroteio

Macacos: 1 tiroteio

São João: 1 tiroteio

Prazeres: 1 tiroteio

Perfil das vítimas

Ao todo, 19 pessoas foram baleadas em casos de roubos ou tentativas de roubo que terminaram em tiros no Grande Rio: nove morreram e 10 ficaram feridas. Em novembro de 2021, houve 22 baleados no total (11 mortos e 11 feridos).

20 agentes de segurança foram baleados em novembro no Grande Rio. Entre os agentes baleados, nove morreram e 11 ficaram feridos. Em novembro de 2021, oito agentes de segurança foram baleados: quatro morreram e quatro ficaram feridos .

Houve cinco chacinas durante ação policial em novembro deste ano, provocando a morte de 27 civis. Em novembro de 2021, três chacinas ocorreram no Grande Rio provocando a morte de 17 civis. Duas destas chacinas se deram durante ações ou operações policiais.

Uma criança, quatro adolescentes e três idosos foram baleados em novembro: destes, dois idosos morreram. Em novembro de 2021, uma criança, quatro adolescentes e quatro idosos foram baleados no Grande Rio: destes, três adolescentes e um idoso morreram.

Acumulado do ano

Entre janeiro e novembro, houve 3.340 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. 1.132 destes registros ocorreram durante ações/operações policiais. Ao todo, 1.857 pessoas foram baleadas nestes 11 meses, das quais 917 foram mortas e 940 ficaram feridas. Comparado ao mesmo período de 2021, que concentrou 4.385 tiroteios, sendo 1.276 em ações/operações policiais, e 1.944 pessoas baleadas, sendo 1.007 mortos e 937 feridos, neste ano houve queda de 24% nos tiroteios em geral, queda de 11% na parcela dos tiroteios durante ações/operações policiais, queda de 9% nos mortos e o número de feridos se manteve estável.