Com o sistema, o registro de ocorrência é iniciado ainda no local do fato - Divulgação

Publicado 08/12/2022 15:43 | Atualizado 08/12/2022 15:53

Rio - A Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) firmaram parceria, nesta quinta-feira (8), para implementar o Sistema de Ocorrência Virtual (Sovi). A iniciativa vai possibilitar que policiais penais insiram, por meio de um tablet ou smartphone, informações preliminares do delito, como a dinâmica do fato e identificação de envolvidos.

Com o sistema, o registro de ocorrência é iniciado ainda no local do fato, proporcionando rapidez na comunicação de infrações penais e maior eficiência aos serviços de segurança pública prestados à população, uma vez que os dados podem ser enviados imediatamente à unidade policial responsável pelas investigações, o que possibilita a agilidade na confecção dos boletins de ocorrência e eventuais diligências.

O Sovi foi desenvolvido pelo Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (DGTIT), da Polícia Civil. De acordo com a Polícia Civil, a capacitação direcionada aos policiais penais será realizada na Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra (Acadepol).