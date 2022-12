Mutirão do Detran atende motociclistas com exclusividade e sem necessidade de agendamento prévio - Alexandre Simonini / Detran RJ

Publicado 08/12/2022 15:53 | Atualizado 08/12/2022 16:03

Rio – O Detran.RJ vai realizar, neste sábado (10), em seis localidades, um novo mutirão para atender motociclistas com exclusividade e sem necessidade de agendamento prévio. A ação, quarta do tipo no ano, oferece serviços de emissão e renovação de carteiras de habilitação, entre outros relacionados às motocicletas, como transferência de propriedade, troca de placas, segunda via de CRV e primeira licença.

O atendimento será feito por ordem de chegada em seis postos: Aerotown, na Barra da Tijuca; Largo do Machado; Campo Grande; Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão; Neves, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio; Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Os postos estarão abertos das 8h às 13h, mas pede-se que as pessoas cheguem até as 12h30. Em todos os locais, haverá distribuição gratuita de antenas de proteção contra linhas de pipa. Também serão entregues informativos sobre uma linha de microcrédito oferecida pela Agência de Fomento do Rio (AgeRio), do Governo do Estado, exclusiva para motociclistas que trabalham com entrega de alimentos e outros itens.

Os mutirões fazem parte da campanha “Entrega 5 estrelas”, que é realizada em parceria com a Fecomércio RJ e com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). O objetivo é ampliar a segurança no trânsito e prevenir acidentes envolvendo profissionais que usam motocicletas para entregar produtos e transportar passageiros.

“Vamos fechar o ano completando quatro mutirões exclusivos para esse público, que trabalha diariamente no trânsito e precisa andar sempre regularizado. Essa parceria com a Fecomércio RJ e o Into proporciona uma maior praticidade para os motociclistas, com diversas ações em um único dia”, explica o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Podem comparecer ao mutirão todos os motociclistas, mesmo os não profissionais, como os integrantes de moto clubes do Estado do Rio de Janeiro. O Detran.RJ lembra que, para a realização dos serviços, é preciso pagar as taxas correspondentes.



Campanha 'Entrega 5 Estrelas'



A campanha 'Entrega 5 estrelas' começou em 4 de outubro com ação especial na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, e tem o objetivo de conscientizar os profissionais que usam motos sobre a importância do respeito às regras de trânsito para evitar acidentes. Promotores ergueram faixas em sinais de trânsito com o lema “Entrega 5 estrelas é a que leva você de volta para casa”. A ação é supervisionada pela Coordenação de Educação para o Trânsito do Detran.RJ.

Endereços dos postos participantes



- Shopping Aerotown: Avenida Ayrton Senna, 2541



- Machado de Assis (Largo do Machado): Rua Machado de Assis, 80 (Habilitação) e Rua do Catete, 325 (Veículos)



- Francisco Bicalho: Rua Idalina Senra, 35, São Cristóvão



- Campo Grande: Rua Artur Rios, 126 (Habilitação) e Estrada do Mendanha, 1.672 (Veículos)



- Neves (São Gonçalo): Rua Oliveira Botelho, 167



- Belford Roxo: Avenida Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lj 4 e 19 (Shopping Carrefour)

Serviços oferecidos



- Habilitação: Renovação de CNH, primeira habilitação, segunda via, inclusão de atividade remunerada na CNH e mudança de categoria, entre outros.



- Motos: Transferência de propriedade, alteração de características, troca de placas, segunda via de CRV, primeira licença, entre outros.